События

12:16 07.08.2017

Россия искусственно затягивала замену украинской погрангруппы в пункте "Донецк"

Российская сторона искусственно затягивала замену украинской погрангруппы в их пункте пропуска "Донецк", заявляет глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Россияне периодически на контролируемых участках границы, на разных уровнях - вот буквально вчера - выходят на руководителей погранотрядов. Они все-таки пытаются находить какие-то причины, чтобы перевести диалог в рабочее русло, делая вид, что ничего не происходит, пытаются решать какие-то технические задачи", - сказал П.Цигикал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Что касается зоны АТО и административной границы с временно оккупированным Крымом, по его словам, здесь по-прежнему любые контакты со стороной оккупанта равны нулю.

"Возникали вопросы, связанные с пребыванием нашей группы в их пункте пропуска "Донецк". Там наши пограничники и фискалы осуществляют визуальный осмотр так называемых "гуманитарных конвоев" РФ. Совсем недавно российская сторона специально затягивала разрешение на замену нашей группы, чтобы у наших пограничников вышел срок пребывания на территории РФ", - сказал П.Цигикал.

Глава Госпогранслужбы пояснил, что максимальный срок пребывания на территории иного государства составляет 90 дней. "Российская сторона тянула до последнего, чтобы у них появились основания для того, чтобы обвинить нашу группу в нарушении миграционного законодательства. В результате, подключив международные каналы, в том числе ОБСЕ, нам удалось вовремя заменить представителей группы", - сказал П.Цигикал.

Полный текст интервью с П.Цигикалом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

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