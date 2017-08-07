Спецкомиссия проверит 24-ю ОМБр, в которой аудит выявил нарушения на почти 5 млн грн

Плановый аудит выявил в 24-й отдельной механизированной бригаде нарушения на сумму около 5 млн грн, в связи с чем Министерство обороны Украины поручило специальной комиссии провести тщательную проверку этих фактов.

Как сообщается на сайте Минобороны в понедельник, основная сумма нарушений (более 4,2 млн грн) связана с "безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию". В частности, по данным аудита, в течение 2016 года ежедневно безосновательно находились на трехкратном пищевом обеспечении от 200 до 450 офицеров и контрактников. Также вызывает сомнение тот факт, что зафиксирована почти 100% явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни.

Аудит выявил и более 433 тыс. грн незаконных расходов на выплату заработной платы - эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются самовольно оставившими воинскую часть и не имеют права на получение денежного обеспечения, пока идет расследование указанных фактов. Обнаружена и недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 тыс. грн, а также нарушения, связанные с отсутствием учета полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного обеспечения и др.

"В связи с этим министр обороны Украины принял решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла Вооруженных сил и аудита будет дана оценка законности принятых руководством воинской части решений", - подчеркивается в сообщении Минобороны.

24-я отдельная механизированная бригада им. князя Даниила Галицкого - тактическое соединение ВСУ, входит в состав оперативного командования "Запад". Место постоянной дислокации - Яворив (Львовская обл.).