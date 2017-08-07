События

11:17 07.08.2017

Звезды Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис посетили Черновцы

Чета американских актеров Эштон Кутчер и Мила Кунис посетили в воскресенье Черновцы, где родилась М.Кунис, сообщает местное издание "Молодой Буковинец".

По данным издания, актеры приехали в Черновцы на несколько часов из Будапешта, где участвуют в киносъемках.

В городе их встретил кинорежиссер Сергей Скобун, который провел им экскурсию по улице Ольги Кобылянской, также они побывали вблизи драмтеатра и на Соборной площади.

"Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил в них только один намек на плохие украинские дороги", - рассказал С.Скобун изданию.

М.Кунис родилась в 1983 году в Черновцах, в 1991 году ее семья эмигрировала в США. Э.Кутчер имеет чешские корни. Они поженились в 2015 году.

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