События

10:21 07.08.2017

В Закарпатской области погиб местный житель, сорвавшись на минивэне в пропасть

Житель Рахова Закарпатской области погиб, сорвавшись в пропасть на автодороге "Мукачево-Рогатин" в воскресенье, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, погибшему было 53 года. "Как выяснили следователи, водитель Volkswagen T4, двигаясь по с.Костылевка (Раховского района – ИФ), не справился с управлением и съехал в пропасть с высоты 5 метров. Автомобиль врезался в дерево. Водитель погиб до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено на экспертизу, автомобиль помещен на штрафплощадку. По факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть), ведется следствие.

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