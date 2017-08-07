В Донецкой области в воскресенье произошло 6 убийств

Полицейские Донецкой области в течение воскресенья, 6 августа, раскрыли 4 убийства, из них два – двойные, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"За сегодня от рук убийц погибли 6 людей в Мариуполе, Бахмуте и Константиновке, из них - две немолодых женщины. На протяжении дня в результате комплекса следственно-оперативных действий все причастные к тяжким преступлениям были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска Донецкой области", - сообщается на странице облуправлении полиции в соцсети Facebook.

В частности, в Мариуполе задержан 45-летний инвалид детства, который имеет психологическое заболевание и подозревается в убийстве 88-летней матери и своей сестры. Задержанный к производительному контакту недоступен и направлен в специализированную больницу.

Еще одно двойное убийство раскрыто в Бахмуте, где после распития спиртных напитков один их местных жителей убил 51-летнего и 64-летнего знакомых.

В Константиновке было раскрыто два не связанных между собой убийства – 60-летнего и 63-летнего мужчин. Подозреваемые в убийствах задержаны, с ними работает следствие.

По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч.1 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанным угрожает до 15 лет лишения свободы.