События

07:01 07.08.2017

Боевики в зоне АТО за сутки 18 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных ранены

Боевики уменьшили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в пятницу, 6 августа, до 18 раз, но сконцентрировали активность вечером на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие. Двое украинских защитников получили боевые ранения", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Отмечается, что украинские военные получили ранения во время обстрелов в районе поселка Водяного, а также опорного пункта Новотроицкое, где силы АТО в ответ накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Днем "горячее" всего было в районе Авдеевки, а ближе к вечеру НВФ сконцентрировали активность на мариупольском направлении.

Так, после 18:00 пятницы незаконные вооруженные формирования дважды стреляли по укреплениям украинских военных вблизи Водяного из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.

Также по информации штаба, незаконные вооруженные формирования применили 120-миллиметровый миномет неподалеку Широкино и Павлополя, нарушая Минские договоренности.

Ночью боевики выпустили не менее 18 снарядов с реактивной системы залпового огня вблизи поселка Широкино.

На луганском направлении НВФ дважды применили стрелковое оружие и автоматические гранатометы вблизи поселка Новоалександровки и Новотошковское.

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Интерфакс-Украина
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