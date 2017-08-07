Два террориста убиты, восемь арестованы после нападения на военную базу в Венесуэле - Мадуро

Два участника нападения на военную базу в Венесуэле уничтожены, восемь человек захвачены, сообщил в эфире государственного телевидения президент страны Николас Мадуро.

По его словам, в нападении на базу принимали участие 10 человек - один дезертировавший из армии лейтенант и девять гражданских лиц. Лейтенант и остальные семь арестованных дают показания.

Как сообщалось, в воскресенье была предпринята попытка атаки на контролируемую верными властям войсками военную базу, о чем в твиттере сообщил член сформированного для внесения изменений в конституцию Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

В соответствии с сообщением чиновника, военнослужащие действовали быстро и грамотно, и предотвратили теракт.

В то же время, как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", группа людей, одетых в военную форму, часть из которых была вооружена, распространила видеообращение, в котором провозгласила себя "повстанцами штата Карабобо". В обращении говорится, что все, кто откажется присоединиться к ним, будут являться "военными целями".