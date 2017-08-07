Под Николаевом неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, есть пострадавшие

На трассе под Николаевом неизвестные напали с ножом и травматическим оружием на автомобиль, водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу, сообщает местный интернет-портал "0512".

По информации издания, автомобиль ехал в Николаев, когда в районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных мужчины вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину.

"Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным лицам. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю", - сообщает интернет-портал.

Когда пассажир автомобиля бросился на помощь водителю, второй злоумышленник открыл по ним стрельбу из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись с места преступления до приезда полиции.

По информации СМИ, пострадавшие получили травмы неизвестной степени тяжести, их доставили в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает полиция, ведутся поиски злоумышленников.