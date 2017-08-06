В Измаиле взорвался автомобиль полицейского, пострадали его жена и ребенок

В г.Измаил Одесской области взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции, пострадали жена и ребенок полицейского.

Как сообщает полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук, сообщение о том, что в Измаиле на ул. Нахимова прогремел взрыв, поступило на линию "102" в воскресенье, 6 августа.

Следственно-оперативная группа Измаильского отдела полиции, которая выехала на место происшествия, установила, что взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции.

"В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского. Оба доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники. Все обстоятельства устанавливаются.