События

23:13 06.08.2017

В Измаиле взорвался автомобиль полицейского, пострадали его жена и ребенок

В г.Измаил Одесской области взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции, пострадали жена и ребенок полицейского.

Как сообщает полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук, сообщение о том, что в Измаиле на ул. Нахимова прогремел взрыв, поступило на линию "102" в воскресенье, 6 августа.

Следственно-оперативная группа Измаильского отдела полиции, которая выехала на место происшествия, установила, что взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции.

"В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского. Оба доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники. Все обстоятельства устанавливаются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сильный дождь с градами и шквалом ожидаются в 17 областях Украины

От взрыва ручной гранаты погибли 3 человека

Трое военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО в субботу

В субботу вечером боевики открыли минометный огонь, предварительно запросив режим "тишины"

Погибла экс-депутат Ирина Бережная

ПОСЛЕДНЕЕ

"Динамо" потеряло очки в Полтаве, "Шахтер" приблизился к киевлянам

Неизвестные повредили автомобиль пограничника в Закарпатской области

Полиция задержала киевлянина, которой убил своих родителей и сестер

Украинец пытался провезти в неподконтрольную Киеву Горловку 4,5 кг наркотиков в баке авто

Тело мужчины извлекли спасатели из пруда в Кировоградской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА