События

22:13 06.08.2017

Неизвестные повредили автомобиль пограничника в Закарпатской области

В Закарпатской области неизвестные повредили автомобиль военнослужащего Чопского пограничного отряда, который неоднократно выявлял контрабанду при охране госграницы, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Правонарушители прибегают к различным формам и методам запугивания охранников границы. Вчера имела место очередная такая попытка в отношении военнослужащего Чопского пограничного отряда. Вернувшись утром после службы, он обнаружил, что злоумышленники повредили его автомобиль. В автомобиле было разбито лобовое стекло, порезанные шины и взбитое зеркало заднего вида", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье.

В ведомстве связывают происшествие с осуществлением пограничником профессиональной деятельности по охране границы. "Ведь военнослужащий во время несения службы неоднократно выявлял контрабандный товар, в частности табачные изделия, которые нарушители пытались переправить незаконным способом", - сказано в сообщении.

Пограничники проинформировали о данном случае Национальную полицию и другие правоохранительные органы.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к повреждению имущества военнослужащего Госпогранслужбы.

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Интерфакс-Украина
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