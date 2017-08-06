Полиция задержала киевлянина, которой убил своих родителей и сестер

Полиция задержала мужчину, причастного к убийству 4 членов своей семьи, сообщают в патрульной полиции Киева.

Как сообщила в воскресенье патрульная полиция Украины на странице в соцсети Фейсбук, родственники погибших обратились в полицию 4 августа. "Они рассказали, что во время последнего разговора по телефону с убитыми, связь резко оборвалась и в течение суток больше никто не отвечал на звонки. Также заявители сообщили, что один из родственников страдает психическими расстройствами", - проинформировали в полиции.

Патрульные прибыли на вызов к одной из многоэтажек столицы по ул.Маршала Якубовского. Поскольку двери никто не открывал, полицейские вызвали службу по открытию дверей.

"Получив доступ в помещение, полицейские с разрешения заявителей вошли в квартиру и увидели 4 тела без признаков жизни. Инспекторы патрульной полиции задержали 42-летнего мужчину, который присутствовал в квартире. На вопрос патрульных о том, кто убил людей, гражданин ответил, что это сделал он", - сообщает полиция.

Патрульные установили, что мать и отец задержанного погибли 3 августа, а две сестры были убиты после возвращения с работы.

Задержанного доставили в отделение полиции, обстоятельства преступления выясняются.