Украинец пытался провезти в неподконтрольную Киеву Горловку 4,5 кг наркотиков в баке авто

На контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" через линию разграничения в Донецкой области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины партию наркотиков весом 4,5 кг, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время проверки автомобиля "ВАЗ", на котором гражданин Украины направлялся в неподконтрольную Горловку, пограничный наряд обнаружил 8 пластиковых бутылок, которые плавали в топливном баке с бензином. В емкостях находилось вещество серо-зеленого цвета общим весом 4,5 кг, предварительно конопли", – информирует пресс-служба ведомства в воскресенье.

На данный момент гражданин вместе с найденной партией наркотиков переданы сотрудникам Национальной полиции.