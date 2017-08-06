Тело мужчины извлекли спасатели из пруда в Кировоградской области

В с.Палиевка Маловисковского района Кировоградской области из местного пруда спасатели достали тело мужчины, причины его гибели устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области, работы по изъятию из пруда тела мужчины 1966 года рождения были проведены спасателями 23-й Государственной пожарно-спасательной части г.Малая Виска в 9:00 в воскресенья, 6 августа.

"Обстоятельства и причины гибели гражданина устанавливаются", - сказано в сообщении.