События

19:00 06.08.2017

Тело мужчины извлекли спасатели из пруда в Кировоградской области

В с.Палиевка Маловисковского района Кировоградской области из местного пруда спасатели достали тело мужчины, причины его гибели устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области, работы по изъятию из пруда тела мужчины 1966 года рождения были проведены спасателями 23-й Государственной пожарно-спасательной части г.Малая Виска в 9:00 в воскресенья, 6 августа.

"Обстоятельства и причины гибели гражданина устанавливаются", - сказано в сообщении.

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