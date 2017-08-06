События

18:21 06.08.2017

Боевики снизили количество обстрелов позиций сил АТО, о пострадавших не сообщается - штаб

Незаконные вооруженные формирования несколько снизили интенсивность обстрелов позиций сил АТО на Донбассе в воскресенье, однако на отдельных участках фронта по-прежнему неспокойно, сообщает пресс-центр штаба АТО.

При этом о погибших и пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

"Сегодняшний день в районах проведения АТО в очередной раз не прошел спокойно. И хотя, по сравнению с прошлыми сутками, российско-оккупационные группировки почти вдвое уменьшили количество обстрелов украинских позиций, напряженная ситуация сохраняется на донецком направлении и далее", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья.

На этом направлении ночью боевики трижды с разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по позициям сил АТО на подступах к г.Авдеевка, а также применяли вооружение БМП близ с.Пески.

На луганском направлении в нарушение мирных договоренностей боевики выпустили днем 3 120-мм мины по позициям сил АТО в районе с.Крымское.

По данным штаба, украинские саперы в воскресенье обследовали более 8 га территорий, на которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов.

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