События

16:47 06.08.2017

В Венесуэле предпринята попытка теракта против военной базы лояльных президенту войск

Террористы предприняли в воскресенье попытку атаки на контролируемую верными властям войсками военную базу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на члена Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

В соответствии с сообщением чиновника, размещенном в его микроблоге в "Твиттере", военнослужащие действовали быстро и грамотно, и предотвратили теракт.

В то же время, как сообщает агентство, группа людей, одетых в военную форму, часть из которых была вооружена, распространила видеообращение, в котором провозглашает себя "повстанцами штата Карабобо". В обращении говорится, что все, кто откажется присоединиться к ним, будут являться "военными целями".

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Интерфакс-Украина
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