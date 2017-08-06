События

16:39 06.08.2017

Началу переговоров по морскому кодексу поведения может быть дан старт в ноябре - КНР

О начале переговоров по Кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море может быть объявлено в ноябре текущего года на саммите стран АСЕАН, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

Вместе с тем, по словам министра, для достижения согласия по данному вопросу необходимо соблюдение определенных условий, одним из которых является невмешательство со стороны "внешних сторон", отметил он на пресс-конференции в Маниле, где принимает участие в региональной конференции по безопасности.

"Если не будет серьезного вмешательства внешних сторон, а именно это является предварительным условием, то мы рассчитываем, что на встрече лидеров в ноябре мы сможем совместно объявить о начале переговоров по кодексу", - сказал китайский дипломат.

Наблюдатели считают, что под "внешними сторонами" подразумеваются США, которые настойчиво выступают против активизации китайского присутствия в Южно-Китайском море и строительства им искусственных островов в спорных морских районах.

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Интерфакс-Украина
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