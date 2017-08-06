События

16:37 06.08.2017

Возле с.Костогрызово Херсонской области горело 5 га леса

Лесной пожар около с.Костогрызово Олешковского района Херсонской области, возникший в воскресенье и достигший площади 5 га, в настоящее время локализован, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

По данным спасателей, информация о возгорании поступила им в 11:20. "На гашение пожара были направленные силы и средства ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области. Через два часа огонь удалось взять под контроль и локализовать пожар на площади около 5 гектар", - говорится в сообщении.

К гашению пожара в целом привлечено 18 единиц пожарной и специальной техники и 65 человек.

В настоящее время продолжается проливание отдельных ячеек тлеющей лесной подстилки.

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Интерфакс-Украина
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