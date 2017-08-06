События

16:36 06.08.2017

В Николаевской области в субботу было 43 пожара, один из них охватил 6 га леса

В субботу, 5 августа, в Николаевской области было зарегистрировано 43 пожара, сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"В подавляющем большинстве случаев горела сухая трава (31 огневой случай). Под влияние огненной стихии попали открытые территории в г.Николаеве, Очаковском, Новоодесском, Новобужском, Николаевском, Вознесенском, Витовскому, Казанковском, Снегуровском, Березнеговатском, Первомайском, Березанском, Веселиновском и Врадиевском районах. Основной причиной пожаров было неосторожное обращение с огнем со стороны населения", - говорится в сообщении.

Также горела лиственная и хвойная подстилка в Вознесенском районе (Прибужское лесничество) на площади свыше 6 га. "По предварительным данным причина пожара – поджог", - отмечают в ГСЧС.

На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений облуправления ГСЧС, также работали сотрудники и техника местной пожарной охраны "Александровка", ряда местных пожарных команд и предприятий.

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Интерфакс-Украина
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