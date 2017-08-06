События

14:25 06.08.2017

В Житомирской области потушен пожар площадью 1,5 га

В течение минувших суток в Житомирской области было ликвидировано 6 пожаров, среди которых возгорание сухой травы на площади 1,5 га, сообщает управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

"5 августа в 12:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании сухой травы в с.Топоры Ружинського району Житомирской области… По прибытию дежурного караула… к месту вызова было установлено, что неподалеку от автодороги горит сухая трава на площади 1,5 гектар. Существовала угроза дальнейшего распространения пламени до лесопосадки. Силами бойцов ГСЧС в 13:20 пожар локализован, а в 14:15 ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. "Вероятно кто-то из проезжающих автомобилей неосмотрительно бросил на обочину окурок, что и привело к воспламенению", - отмечают спасатели.

Кроме того на протяжении суток спасатели ликвидировали возгорание хозяйственных зданий. "В частности, в Малинском районе горели сараи в с.Федоровка и Украинка. Воспламенение еще одного хозяйственного здания спасатели ликвидировали в пгт Брусилов. В с.Харлеевка Попельнянского района спасатели гасили пылающий сеновал, а в с.Кашперовка Барановского района спасли от уничтожения пламенем деревянный пустующий дом. В результате последних пожаров погибшие и травмированные не выявлены", - рассказали в ГСЧС.

Причины возгораний устанавливают специалисты.

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