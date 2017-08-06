События

15:18 06.08.2017

Пограничники изъяли у украинки ствол от мушкета 1657 года, который она пыталась ввезти из РФ

В ночь на воскресенье, 6 августа, пограничники отдела "Тополя" Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили в пункте пропуска "Пески" ствол от старинного мушкета 1657 года, который гражданка Украины пыталась ввезти в Украину из РФ, сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"В вышеупомянутый пункт пропуска на въезд в Украину из России автомобиль "Рено" прибыл под управлением 46-летнего украинца. Во время обзора транспортного средства среди личных вещей пассажирки этого авто, а именно в ее чемодане общей обзорной группой выявлен ствол от мушкета 1657 года, замотанный в куртку. На гражданку Украины составлен админпротокол", - говорится в сообщении.

Исторический артефакт изъят в установленном порядке. "Его культурная и историческая ценность будет установлена после осуществления экспертизы", - заявили в Госпогранслужбе.

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