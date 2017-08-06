В столице ОАЭ возник пожар в небоскребе

Пожар вспыхнул в воскресенье в небоскребе Tiger Tower столицы ОАЭ городе Дубай, никто не пострадал, сообщили СМИ.

По данным властей, возгорание произошло в гардеробной на 53 этаже, оно было быстро ликвидировано.

Наблюдатели обратили внимание, что за текущую неделю этой второй пожар в небоскребе элитного района города. В пятницу пожарным пришлось ликвидировать пожар в одном из самых высоких небоскребов мира - башне Torch Tower, когда тоже обошлось без пострадавших.

О причинах пожаров пока не сообщается, делаются предположения, что последний из них мог быть вызван непогашенной сигаретой или же чрезвычайно жаркой погодой.