События

13:23 06.08.2017

В Минобороны подтверждают ранение 3 военных в зоне АТО

Трое украинских военнослужащих получили ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции в субботу, сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сообщил А.Лысенко на брифинге в воскресенье.

По его словам, на луганском направлении за сутки зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков.

На донецком направлении было зафиксировано 18 обстрелов, из них 12 возле Авдеевки. Боевики использовали после захода солнца тяжелое вооружение, в частности, 82-мм минометы.

На мариупольском направлении обстрелов было зафиксировано 7, из них 5 пришлись на Водяное и Широкино на южном участке фронта. В Марьинском районе Донецкой области было спокойно.

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Интерфакс-Украина
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