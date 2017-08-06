Украину в начале недели ждет снижение температуры и дожди

В ближайшие сутки, в понедельник, 7 августа, в Украине, кроме юга и востока, жара спадет, ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории Украины ожидается дождь, гроза, местами сильный дождь, в отдельных районах град, шквал 15-20 м/с; температура воздуха ночью 14-19°, днём 21-26°, на Прикарпатье местами 16-18°, в центральных областях 27-32°. В восточных и южных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 20-25°, днём 33-38°.

Ветер в Украине северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве – дождь, ночью сильный, гроза, шквал 15-20 м/с; температура воздуха ночью 17-19°, днём 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 августа самая высокая температура воздуха днем была 38 градусов в 2010 году, самая низкая ночью - 8,7 градусов выше ноля в 1923 году.

Во вторник, 8 августа, ночью в северных, большинстве центральных и Одесской областях, днем на севере Левобережья и в восточных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 11-16°, на остальной территории 17-22°, на побережье морей около 25°; днём 23-28°, на востоке и Днепропетровской области 29-34° (в Приазовье и Крыму 35-38°).

В Киеве – кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 14-16°, днём 25-27°.

6 августа по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 26-28°, в Днепре возле Киева 24°.