В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели 1,5-годовалой девочки, тело которой было найдено в пруду в с.Александровка Золочевского района Харьковской области.

"Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе. Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с местными жителями вытащил его из воды", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Следователи Золочевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.