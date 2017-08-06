События

11:44 06.08.2017

В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели 1,5-годовалой девочки, тело которой было найдено в пруду в с.Александровка Золочевского района Харьковской области.

"Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе. Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с местными жителями вытащил его из воды", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Следователи Золочевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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