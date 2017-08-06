4 иностранца задержаны за нарушение правил пребывания в Украине

Украинские пограничники задержали в субботу, 5 августа, 4 иностранцев за нарушение правил пребывания в Украине и не пропустили 13 потенциальных нелегальных мигрантов из Индии, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"За прошедшие сутки в рамках совместных профилактических мероприятий "Мигрант" оперативные сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции и представители Государственной миграционной службы обнаружили 4 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине", – говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook в воскресенье утром.

В г.Житомир были выявлены двое граждан Азербайджана, на которых составлены протоколы по ст.203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины), а их дела направлены в суд.

В г.Винница за аналогичные правонарушения задержаны 2 гражданина Анголы. Сотрудники ГТС Украины на них также составили протоколы по ст.203 КУоАП и принято решение о принудительном выдворении с территории Украины.

Кроме того, пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа" в субботу вечером не пропустили в Украину 13 граждан Индии. Иностранцы прилетели рейсом "Дубаи (ОАЭ) – Одесса", однако во время мероприятий пограничного контроля не смогли подтвердить цели своей поездки в нашу страну. Иностранцы, как потенциальные незаконные мигранты, будут возвращены обратным рейсом.

Пограничники уточнили, что только за первое полугодие 2017 сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину почти 2 тыс потенциальных незаконных мигрантов.