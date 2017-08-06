Суперфиналисты "Черноморских игр" в воскресенье будут бороться за Гран-при фестиваля

Вокальный конкурс XV юбилейного Всеукраинского фестиваля "Черноморские игры" определил суперфиналистов. Талантливые юные исполнители в воскресенье будут бороться за главную награду - Гран-при фестиваля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 5 августа на главной сцене г.Скадовск Херсонской области состоялся финал вокального конкурса. Юные таланты со всей Украины исполняли и современные песни, и народные, и даже собственные произведения.

Победителями "Черноморских "игр", вышедшими в суперфинал, стали: 10-летняя Дарина Красновецкая из Винницы - в категории "Девочки, младшая группа", 11-летний Ярослав Рогальский из Херсона - в категории "Мальчики, младшая группа", 11-летняя Елизавета Волощенко из Херсона - в категории "Девочки, средняя группа".

6-летняя Вероника Морская из г.Белая Церковь Киевской области стала лучшей в категории "народное пение". В категории "Группы" победил "Остров детства" из Львова.

12-летний Арсен Шавлюк из Киева стал лучшим вокалистом в категории "мальчики, старшая группа". Также впервые в финале победителями стали две юные вокалистки категории "Девочки, старшая группа" -15-летняя Катерина Данилкович из Хмельницкого и ее ровесница из Крыма Алие Бекирова.

Участников фестиваля и многочисленных гостей Скадовска порадовали своими выступлениями звезды украинской эстрады - Виталий Козловский, Indira, Владимир Ткаченко, My Ree, Tayanna, Анюта Славская, Наталка Карпа, Open Kids, Dzidzio. Часть приехавших в Скадовск исполнителей в свое время также были конкурсантами "Черноморских игр".

В последний фестивальный день, 6 августа, пройдет гала-концерт, суперфиналисты конкурса будут бороться за главную награду - Гран-при фестиваля. Завершат юбилейные "Черноморские игры" звёздные гости фестиваля, среди которых - Тина Кароль, Monatic, Надя Дорофеева.