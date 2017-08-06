Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали в Италии за грабеж

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в Одесской области задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

"Вчера вечером в вышеуказанный пункт пропуска на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль "Ауди", в котором как пассажир ехал гражданин Молдовы. Во время осуществления пограничного контроля на данного гражданина сработала база данных Интерпола", - сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

"Согласно учету Генерального секретариата Интерпола установлено, что гражданин Молдовы 1982 г.р. значится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Итальянскую Республику для привлечения к криминальной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.624, 625, 110 УК Итальянской Республики (кража, грабеж, совершенные группой лиц, с отягчающими обстоятельствами)", - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

По данному фату в адрес Украинского бюро Интерпола г.Киев направлено письмо, а задержанный передан сотрудникам управления Национальной полиции в Одесской области.

В Госпогранслужбе отмечают, что с начала текущего года по базе данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы задержали 1 тыс 424 лица, которые находились в международном розыске.