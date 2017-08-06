События

09:33 06.08.2017

КНР призывает США отказаться от размещения противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее

Пекин призывает США отказаться от размещения на южнокорейской территории противоракетных комплексов THAAD, заявил в субботу постпред Китая при ООН Лю Цзеи.

"Системы THAAD - это не решение северокорейской проблемы. Они лишь нарушают стратегический баланс в регионе", - сказал он после голосования СБ ООН, по итогам которого против КНДР были введены дополнительные санкции.

"Мы призываем США демонтировать эти системы (в Южной Корее - ИФ)", - добавил китайский дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин призывает Пхеньян отказаться от провокаций и от эскалации напряженности на Корейском полуострове, сделать ставку на переговоры и диалог.

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Интерфакс-Украина
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