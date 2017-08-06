События

06:44 06.08.2017

Трое военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО в субботу

За минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получили трое военнослужащих, сообщили в пресс-центре антитеррористической операции.

"Всего за минувшие сутки бандформирования 31 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных получили боевые ранения. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Вечером и ночью, боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по позициям ВСУ на подступах к Авдеевки. Из того же оружия НВФ трижды били по шахте Бутовка. Также, в конце суток, под обстрелы боевиков попали силы АТО в Опытном и Песках. А около 22.00, в результате обстрела украинского опорного пункта в поселке Луганское, один украинский военный получил ранения.

На мариупольском направлении враг из стрелкового оружия неудачно пытался спровоцировать украинских защитников неподалеку Широкино и Водяного.

На луганском направлении, около 19.00 НВФ выпустили не менее 12 мин калибра 82-мм по опорному пункту ВСУ в Крымском. В результате обстрела двое бойцов получили ранения.

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Интерфакс-Украина
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