В Донецкой области задержан экс-боевик – СБУ

В Донецкой области задержан бывший боевик незаконного вооруженного формирования, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"В районе проведения антитеррористической операции сотрудники СБУ задержали бывшего члена одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В СБУ уточнили, что житель Славянска присоединился к боевикам в апреле 2014 года. Там он стал свидетелем мародерства и насилия незаконных вооруженных формирований относительно местных жителей. Разочаровавшись в идеалах "русского мира", задержанный оставил НВФ.

После этого бывший боевик мог воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома" и быть освобожденным от уголовной ответственности, однако он скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а затем в родном городе, где и был задержан.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.