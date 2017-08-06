Бельгийские власти были в курсе заражения поступивших в торговлю яиц фипронилом еще в начале июня

Бельгийским властям еще в июне стало известно о проблеме заражения куриных яиц инсектицидом - фипронилом, сообщила в субботу официальный представитель бельгийского Агентства по безопасности продовольственной цепи Катрин Стражье.

"Мы в курсе с начала июня, что есть потенциальная проблема с фипронилом в сельскохозяйственном секторе", - заявила представитель агентства фламандскому телеканалу VRT.

"Мы тогда немедленно приступили к расследованию и также проинформировали прокуратуру, так как речь шла, возможно, о мошеннической операции. С этого момента стала превалировать тайна следствия", - объяснила К.Стражье.

"Мы понимаем, что люди задаются вопросами о здравоохранении, и стараемся им отвечать", - добавила она.

Как сообщалось, в яйцах, произведенных на фермах Нидерландов, были обнаружены следы фипронила - средства для борьбы с насекомыми. Эти яйца попали в торговые сети в Бельгии и Германии.

Часть поступивших в бельгийские торговые сети яиц была снята с продажи в целях предосторожности в ожидании результатов экспертиз, но не в таком масштабе, как это было сделано в самих Нидерландах и Германии, где из торговли изъяли миллионы яиц голландского производства.

В минувшую пятницу официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге, что в Брюсселе отслеживают ситуацию, связанную с обнаружением в куриных яйцах, произведенных на фермах Нидерландов, следов инсектицида.

"Мы внимательно следим за событиями, связанными с обнаружением в яйцах этого вредного вещества. Мы поддерживаем контакт с нидерландскими, бельгийскими и германскими властями. За расследования, которые должны проводиться, прежде всего, отвечают национальные власти, как и за меры, которые, вероятно, должны быть приняты", - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что бельгийские власти проинформировали Европейскую комиссию 20 июля об этой проблеме. 26 июля об этом же заявили Нидерланды, и 31 июля - Германия.

"Это три государства-члена, затронутых сегодня. Национальные власти этих трех стран находятся в контакте с Комиссией", - отметила А.-К.Итконен.