События

03:46 06.08.2017

Руководителей медучреждения колонии в Житомирской области, задержанных за взятку в $5 тыс, оставили под стражей с правом залога – прокуратура

В Житомирской области по ходатайству следователей прокуратуры взят под стражу руководитель больницы исправительной колонии и его заместитель, задержанные с взяткой $5 тыс, сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Следователями прокуратуры Житомирской области расследуется уголовное производство в отношении начальника многопрофильной больницы при Райкивской исправительной колонии и его заместителя, уличенных во время получения неправомерной выгоды в размере $5 тыс.

"В пятницу, 4 августа 2017 года, по ходатайству следственного отдела прокуратуры Житомирской области постановлениями Королёвского районного суда г.Житомира обоим руководителям медицинского учреждения избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения денежного залога: начальнику больницы - в размере почти 135 тыс грн , его заместителю - почти 70 тыс грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В ходе досудебного следствия начальнику больницы исправительной колонии и его заместителю было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах).

Как сообщалось ранее, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками спецподразделения "К" центрального аппарата Службы безопасности Украины и Управления оперативной работы Министерства юстиции Украины задержали злоумышленников во время получения ими взятки в размере $5 тыс. За такую сумму они пообещали осужденному подготовить ходатайство в суд для освобождения его от отбывания наказания по болезни.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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