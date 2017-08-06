События

02:49 06.08.2017

Президент Молдовы поблагодарил ЕС за поддержку в проведении реформ

Президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи в Тегеране с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини поблагодарил Евросоюз "за оказанную поддержку в проведении реформ".

"В ходе состоявшегося диалога обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Республики Молдова. Поблагодарил Евросоюз за оказанную поддержку для проведения реформ в Республике Молдова", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что планирует до конца года осуществить рабочую поездку в Брюссель, а также повторил приглашение в адрес Ф.Могерини посетить Молдову.

В ходе президентской избирательной кампании в конце прошлого года И.Додон одержал победу, обещая денонсировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и восстановить стратегические отношения с Россией.

После победы на выборах И.Додон приехал с первым официальным визитом в Россию, а со вторым - в Брюссель.

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Интерфакс-Украина
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