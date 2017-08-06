В субботу вечером боевики открыли минометный огонь по украинским позициям в районе Крымского, предварительно запросив режим "тишины" – штаб

В субботу вечером боевики открыли минометный огонь по украинским позициям в районе Крымского Луганской области, предварительно запросив режим "тишины" для празднования дня оккупированного города, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Сегодня, около 18.20-18.45, российско-оккупационные войска совершили вооруженные провокации украинских позиций в районе н.п. Крымское (ОТУ "Луганск"). Враг применил минометный огонь калибра 82-мм, СПГ и стрелковое оружие. Как выяснилось, враждебный обстрел велся со стороны временно-оккупированной территории в районе н.п. Желобок", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в ночь на воскресенье.

В пресс-центре отметили, что во время обстрела украинских позиций, горожане другого города Сентяновка, расположенного на временной оккупированной территории, праздновали очередную годовщину со дня его основания.

Предварительно, для безопасного празднования данного мероприятия лидеры НВФ попросили у Украинской стороны СЦКК режим "тишины".

"Как выяснилось, пренебрегая всеми моральными принципами, об открытии огня, боевики сами его дерзко нарушили. Украинские защитники открыли адекватный ответный огонь. Через некоторое время противник прекратил вражеский обстрел", подчеркнули в сообщении.

В результате обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Им вовремя была оказана первая медицинская помощь. Их доставили в военное медицинское учреждение.