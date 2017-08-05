В результате взрыва гранаты в многоэтажке Днепра погиб мужчина – правоохранители

В результате взрыва гранаты в многоэтажке в г.Днепре погиб 1 человек, сообщили в Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Предварительная причина трагедии на ул. Тепличной - взрыв гранаты Ф-1. Погибший - хозяин квартиры, 1956 г. р. В момент взрыва в доме находилась женщина умершего, она не пострадала. Подробности обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

Сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 10-ти этажного дома по ул. Тепличной поступило в полицию в 19.00. Во время осмотра места происшествия в тамбуре правоохранители обнаружили труп мужчины.

По данному факту материал зарегистрирован в журнал единого учета.