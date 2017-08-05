События

22:24 05.08.2017

Совбез ООН единогласно одобрил дополнительные санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности ООН одобрили в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.

В ходе голосования все члены Совбеза проголосовали за этот документ.

В пятницу сообщалось, что США представили проект дополнительных санкций СБ ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд. Разработанный проект резолюции предусматривал запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

Принятие документа может стать ответом на очередной пуск Северной Кореей баллистической ракеты. В июле в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

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Интерфакс-Украина
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