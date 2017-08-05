До конца года в Киеве планируется демонтаж 1,2 тыс незаконных МАФов – Кличко

В Киеве на протяжении 2017 года коммунальщики убрали более тысячи незаконных МАФов, до конца года планируется демонтаж еще 1,2 тыс, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В этом году силами коммунальщиков мы убрали более тысячи незаконных МАФов в столице, еще 1,2 тыс планируем демонтировать до конца года. И постепенно функцию предоставления торговых площадей для предпринимателей должны взять на себя современные торговые центры", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу со ссылкой на интервью В.Кличко телеканалу "Киев".

Мэр украинской столицы подчеркнул, что предприниматели должны легально арендовать помещения и платить налоги.

"Все прекрасно знают, что для того, чтобы легально заниматься бизнесом, необходимо арендовать помещение, платить за коммунальные услуги, платить официальную зарплату и платить налоги в бюджет города. Так происходит во всем мире. У нас же огромное количество МАФов расположены незаконно, нелегально подключаются к городским сетям, ничего не платят в бюджет. И наша задача, как городских властей, сделать так, чтобы нелегальных МАФов в Киеве не было, а легальные оказывали качественные услуги", - отметил В.Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в столице в прошлые годы работали около 20 тыс МАФов. На данный момент в Киеве законно работают около 6 тыс МАФов. "В этом году мы уже убрали более тысячи незаконных сооружений, и нам также нужно убрать еще около 1,2 тыс незаконных киосков. Постепенно мы наводим порядок с незаконным размещением временных сооружений, и люди видят, что там, где раньше стояли МАФы, теперь - открытое пространство, парки и скверы. В частности, на Контрактовой площади, где коммунальщики недавно демонтировали большое количество МАФов", - рассказал городской голова.

Относительно упреков о якобы давлении городской власти на малый бизнес, В.Кличко отметил, что город всячески поддерживает предпринимателей, которые должны работать исключительно легально и законно и платить налоги в бюджет столицы.

"Пожалуйста, берите в аренду помещения, работайте официально. И я уверен, что постепенно взять на себя функцию МАФов имеют торговые центры, которые предоставляют помещения предпринимателям, как это происходит во всех цивилизованных странах", подытожил мэр столицы.