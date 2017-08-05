События

20:34 05.08.2017

Учредительное собрание Венесуэлы проголосовало за отставку генпрокурора страны

Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас прекратит свои полномочия в соответствии с решением, принятым Учредительным собранием страны, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечает агентство, такое решение было принято членами собрания единогласно.

Ожидается, что должность генпрокурора страны займет венесуэльский политик и адвокат Тарек Уильям Сааб.

Ранее в субботу стало известно, что военнослужащие Венесуэлы окружили здание генеральной прокуратуры в столице страны Каракасе, где находилась генпрокурор Ортега Диас. В свою очередь, она заявила, что осуждает эту "осаду" и призывает мировое сообщество обратить внимание на подобные нарушения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил генпрокурора в том, что она защищает оппозицию и выступает против Учредительного собрания, призванного выработать изменения в конституцию страны.

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