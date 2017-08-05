Порошенко ознакомился с ходом реконструкции проспекта Космонавтов в Виннице

В ходе визита в Винницу президент Украины Петр Порошенко ознакомился с ходом реконструкции проспекта Космонавтов, которая осуществляется за счет местного бюджета, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Во время рабочей поездки в Винницу президент Петр Порошенко ознакомился с ходом реконструкции проспекта Космонавтов, стоимость которого составляет около 100 млн грн", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.

П.Порошенко подчеркнул, что почти половина средств выделенная на реконструкцию проспекта выделена из местного бюджета.

"Почти половина средств - средства местного бюджета, остальные - деньги Государственного фонда Регионального Развития. Реализация этого проекта демонстрирует способность местных общин как собирать средства, так и направлять их на наиболее важные объекты местной инфраструктуры. Реконструкция проспекта Космонавтов в г.Виннице происходит в несколько этапов, начиная с 2015 года. Завершение работ третьей очереди ожидается в конце 2017 года", – говорится в сообщении.

Реконструкция включает установку тротуарной плитки пешеходной аллеи, расширение проезжей части дороги, установке скамеек отдыха, освещение пешеходной аллеи, обустройство зоны Wi-Fi и установка системы видеонаблюдения; обустройство велодорожки, реконструкцию зеленой зоны, установка детской площадки, фонтана искусственного ручья, высадки декоративных деревьев и др.

Также П.Порошенко прошелся по центру города и пообщался с винничанами.