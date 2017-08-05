Боевики продолжают единичные обстрелы позиций ВСУ – штаб

Интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований 5 августа принципиально не изменилась. Боевики продолжают единичные обстрелы украинских позиций, Вооруженные силы Украины дают адекватный ответ, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 субботы, опубликованной в соцсети Facebook.

"С полуночи, российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки", – говорится в сводке.

На луганском направлении НВФ дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Также под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Водяном на мариупольском направлении.

В пресс-центре подчеркнули, что боевые действия на Донбассе не стали преградой для восстановления трансляции украинского телевидения. Так недавно завершилось строительство 134-метровой телебашни в Бахмутке, в связи с чем сигналом украинских телеканалов и радиостанций будут охвачены районы вплотную приближеные к линии разграничения. Также телебашня будет распространять сигнал на временно оккупированные Луганск и Алчевск. "Поэтому наши граждане, которые находятся в этих городах, уже скоро смогут узнать правдивую информацию о жизни в Украине, которую так скрывают боевики", отметили в штабе.