События

17:43 05.08.2017

"Оппоблок" соболезнует в связи с гибелью экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной

Партия "Оппозиционный блок" выражает соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной.

"Словами нельзя передать всю боль и печаль этой страшной утраты. Ирины больше нет. Непостижимая трагическая смерть. За сухими словами "политик" и "общественный деятель" стояла яркая, неравнодушная к бедам людей и очень по-честному искренне любящая Украину и переживающая за её судьбу женщина. Блестящий юрист - все свои силы и знания она направляла на благо людей и общества. Для многих она была примером и опорой в сложнейших жизненных ситуациях", - говорится в соболезновании "Оппоблока", размещенном на сайте партии в субботу.

В политсиле выражают соболезнования матери, близким и родным И.Бережной.

Как сообщалось, бывший народный депутат от Партии регионов И.Бережная погибла в субботу. Эту информацию подтвердила на своей странице в соцсети Фейсбук бывший народный депутат Елена Бондаренко.

Ранее о гибели И.Бережной в автокатастрофе сообщило издание LB.ua. По их информации, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. "Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы", - сообщило издание.

И.Бережная, 1980 года рождения – народный депутат Украины VI-VII созывов от фракции Партии регионов, была в составе комитетов по вопросам правосудия и по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

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