События

17:41 05.08.2017

В Харькове в результате ДТП на остановке один человек погиб, трое пострадали

В Харькове в субботу около 15.00 автомобиль Mersedes Benz въехал в остановку общественного транспорта по ул.Балакирева, 4-а, один человек погиб и трое травмированы.

"По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и 3 пострадали", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

По данным патрульной полиции, погиб 63-летний мужчина, стоявший на остановке. Еще один стоявший на остановке, а также водитель и пассажир Mersedes госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи.

Причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

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Интерфакс-Украина
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