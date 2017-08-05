В Скадовске в субботу пройдет финал "Черноморских игр"

Определены финалисты вокального конкурса XV юбилейного Всеукраинского фестиваля "Черноморские игры", в субботу на главной сцене набережной Скадовска (Херсонская область) талантливые дети из разных областей Украины поборются в финале песенного состязания.

"Не только Скадовск ждал возвращения фестиваля, ждали дети, их родители, учителя и вся команда "Таврийских игр", которая организовывает этот фестиваль уже много лет. Уровень участников очень высокой, борьба в финале и за гран-при будет чрезвычайно интересной", - отметил в ходе фестиваля постоянный член жюри "Черноморских игр", член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 4 августа после официального открытия фестиваля состоялся полуфинал вокального конкурса, по итогам которого в финал вышли: Ирина Шегеда (10 лет, Ивано-Франковск), Ольга Гарбузюк (8 лет, Киев), Дарина Красновецкая (10 лет, Винница) - в категории "девочки, младшая группа". В категории "мальчики, младшая группа" за победу будут бороться Ярослав Рогальский (11 лет, Херсон), Иван Клименко (11 лет, Запорожье), Георгий Синжеряк (9 лет, Харьков).

В категории "девочки, средняя группа" в финале выступят Татьяна Алексеенко из Винницы, Елизавета Костякина из Киева, Елизавета Волощенко из Херсона и София Жукова их Киевской области.

В категории "Народное пение" за право быть лучшим вокалистом состязаются Биляра Митева (Одесская область), Катерина Манузева (Киевская область) и Вероника Морская (Киевская область).

В категории "коллективы" в финале выступят квартет "Четыре судьбы" (Львов), "Остров детства" (Львов) и дуэт из Ивано-Франковска.

Катерина Данилкович из Хмельницкого, Нина Бойкова из Киева и Алие Бекирова из Крыма представят в финале категорию "девочки, старшая группа", а Виктор Шевченко из Киева, Вино Балог из Ужгорода и Арсен Шавлюк из Киева выступят в категории "мальчики, старшая группа".

Гостями фестиваля 5 августа будут известные украинские исполнители DZIDZIO, Виталий Козловский, Анюта Славская, Владимир Ткаченко, TAYANNA, Наталка Карпа, Индира, MY REE и OPEN KIDS.

XV юбилейный Всеукраинский фестиваль "Черноморские игры" стартовал в пятницу, 4 августа, в Скадовске. Всего в вокальном конкурсе зарегистрировалось 368 детей-конкурсантов, после двух туров в полуфинал прошли 57 исполнителей и групп.

Фестиваль проходит при поддержке Херсонской облгосадминистрации и облсовета, завершится мероприятие 6 августа определением финалистов конкурса и гала-концертом.