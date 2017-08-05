Украинские пограничники за полгода отказали в пропуске почти 12 тыс. человек и задержали 1160 нелегальных мигрантов

Украинские пограничники за первое полугодие 2017 года пропустили через госграницу 37,2 млн человек и отказали в пропуске почти 12 тыс. человек.

"Всего в течение первого полугодия 2017 года через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 37,2 млн человек, а это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 8,9 млн единиц транспортных средств. Последний показатель остался на уровне прошлого года", - говорится в сводке пресс-службы Государственной пограничной службы Украины по итогам деятельности ведомства за первое полугодие.

Кроме того, через админграницу со временно оккупированной территорий АР Крым проследовало 1 млн человек (фиксируется уменьшение показателя на 16%) и 176 тыс. транспортных средств (уменьшение на 32%), а через линию разграничения в зоне проведения АТО - 5,2 млн человек и 777 тыс. автомобилей.

"В пропуске через государственную границу пограничники в целом отказали почти 12 тыс. человек, в основном из-за недействительных документов, наличия ограничений на въезд и выезд из страны и неспособность граждан подтвердить цель поездки", - также сказано в сообщении.

Значительные результаты были достигнуты в предупреждении попыток перемещения нелегальных мигрантов вне пунктов пропуска, в борьбе с экономической контрабандой, незаконным перемещением оружия и наркотических веществ. Так, за первое полугодие задержано 1160 нелегальных мигрантов, из которых 317 - за незаконное пересечение госграницы, а 805 - за нарушение правил пребывания в Украине. Кроме того, 1,6 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов отказано в пропуске.

За отчетный период пограничники обнаружили и изъяли 374 единиц оружия, 5,7 тыс. боеприпасов, 197,15 кг наркотических веществ (этот показатель увеличился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), 9,5 кг взрывчатых веществ и более 8 кг психотропных веществ и свыше 11 кг прекурсоров, 768 автомобилей, из которых 108 похищенных, а также товаров и грузов на сумму 257,72 млн грн.

Всего за полгода было составлено 42 тыс. протоколов об административных нарушениях и наложено штрафов на сумму 12,5 млн грн, констатируют в погранведомстве.