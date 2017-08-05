Погибла экс-депутат Ирина Бережная

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла.

Эту информацию подтвердила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-народный депутат Елена Бондаренко. "Да, это правда. Ирочка на небесах...", - написала она.

Ранее о гибели И.Бережной в автокатастрофе сообщило издание LB.ua. По их информации авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. "Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы", - сообщило издание.

Эту информацию подтвердила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-народный депутат Елена Бондаренко. "Да, это правда. Ирочка на небесах...", - написала она.

Ранее о гибели И.Бережной в автокатастрофе сообщило издание LB.ua. По их информации, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. "Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы", - сообщило издание.

И.Бережная, 1980 года рождения – народный депутат Украины VI-VII созывов от фракции Партии регионов, была в составе комитетов по вопросам правосудия и по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.