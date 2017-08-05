Порошенко анонсував збільшення грошового забезпечення військовослужбовців у зоні АТО розширена

Президент України Петро Порошенко заявив про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців в зоні АТО.

"Було ухвалено рішення збільшити рівень грошового забезпечення, доплат військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок у зоні антитерористичної операції. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тис. грн. на місяць і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тис.", - сказав він під час робочої поїздки до Вінницької області в суботу з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

Позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков на писав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук: "З 1 серпня 2017 піднято зарплатню багатьом категоріям і спеціальностями в ЗСУ. ВДВшечка: від солдата до комбата. З 1 серпня 2017 року підвищено розмір доплати за роботу в АТО: 1-ша лінія 10 000 грн, 2-га лінія 4500 грн".