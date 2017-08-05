Гидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды в бассейнах рек на западе Украины

Украинский гидрометцентр предупреждает о существенном подъеме уровня воды на ключевых реках Западной Украины в период 6-8 августа.

"6-8 августа на реках бассейнов Сана, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8:00 5 августа. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и силового стока", - говорится в сообщении гидрометцентра в субботу.

Кроме того, 6-7 августа в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута (Ивано-Франковская и Черновицкая обл.) и Сирет (Черновицкая обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 5 августа.