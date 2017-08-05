Необычную книгу о математике презентовали детям на фестивале в Одессе

На презентации в рамках Корнейчуковского фестиваля детской литературы писатель Дмитрий Кузьменко провел интерактивный мастер-класс с загадками, логическими задачами, математическими экспериментами и подарками для детей и их родителей. Конкурсы были разработаны по мотивам его новой книги #щотакематематика, которая увидит свет осенью этого года в издательстве "Темпора" в рамках благотворительного проекта ЛакіБукс.

Кузьменко известен детям, как Кузько Кузякин. Именно под этим псевдонимом он уже дважды становился лауреатом Корнейчуковской премии - самого популярного конкурса авторов детской литературы в Украине.

Писатель считает, что его новое произведение окажется интересным не только детям, но и взрослым. #Щотакематематика - это живой подход к науке, который поможет понять саму философию дисциплины и ее важность в повседневной жизни.

«Эта книга очень проста. Она подает факты под разными углами. В школах математику часто сводят к механическим действиям с объектами, но мир математики гораздо шире. Математика - это открытия. Когда ребенок самостоятельно решает задачу, даже ту, которая уже была решена тысячу раз до этого, он делает маленькое открытие. И в этом открытии сущность математики», - рассказывает Дмитрий Кузьменко.

Дети, пришедшие на презентацию, охотно погрузились в математический мир и наперебой пытались дать правильные ответы на поставленные задачи, победить в графических битвах и собственноручно проверить, как работает «лента Мебиуса». Самые активные ребята получили в подарок другую книгу Кузьменко "Белая немного черная пречерная книга" с авторскими иллюстрациями и автографом писателя.

«Я разгадал задачку, почему у одного соседа много снега, а у другого меньше. Пришлось, правда, хорошенько подумать. А вообще я люблю читать приключенческие книги, про Тома Сойера, о Робинзоне Крузо, а из научно-популярных - о планете Земля», - говорит 10-летний Влад, один из победителей конкурса.

А в ближайшее время интересные подарки будут ждать читателей в соцсетях, где вскоре начнутся математические приключения с квестами по мотивам первой книги просветительского проекта ЛакіБукс #щотакематематика.

Благотворительный проект ЛакіБукс основан БФ «Я Майбутнє України» и IT-компанией Lucky Labs для издания и бесплатного распространения украиноязычных научно-популярных книг.