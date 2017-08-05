События

10:17 05.08.2017

Украина выдаст США подозреваемого в отмывании средств на сумму около $30 млн

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США на выдачу гражданина США Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания средств на сумму около $30 млн, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Владислав Халупский имеет американское гражданство, но после ареста попросил о предоставлении ему гражданства Украины. В случае удовлетворения его просьбы выдача подозреваемого была бы невозможна", - написала Л.Сарган в соцсети Фейсбук.

В 2016 году окружной суд Восточного округа Нью-Йорка обвинил В.Халупского и его подельников в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами, незаконном вмешательстве в сети для отмывания средств. В октябре был выдан ордер на его арест.

В.Халупского задержали в Одессе в феврале 2017 года. 4 апреля Малиновский суд Одессы поместил его под ночной домашний арест.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Луганской области завершен монтаж телерадиобашни, которая обеспечит трансляцию украинского ТВ и радио

Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое военнослужащих

МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов

Луценко просит Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иране пройдет инаугурация президента Рухани

Для полной комплектации штата Национальной полиции не хватает 15 тыс. сотрудников – МВД

Директора "Львовского военного лесокомбината" подозревают в незаконной растрате 220 тыс грн

За смертельное ДТП в Авдеевке водителю грозит до 8 лет лишения свободы

Чиновник Черкасского горсовета задержан при получении взятки в 40 тыс. грн. - ГПУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
барбекю на price.ua
РЕКЛАМА