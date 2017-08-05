Украина выдаст США подозреваемого в отмывании средств на сумму около $30 млн

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США на выдачу гражданина США Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания средств на сумму около $30 млн, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Владислав Халупский имеет американское гражданство, но после ареста попросил о предоставлении ему гражданства Украины. В случае удовлетворения его просьбы выдача подозреваемого была бы невозможна", - написала Л.Сарган в соцсети Фейсбук.

В 2016 году окружной суд Восточного округа Нью-Йорка обвинил В.Халупского и его подельников в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами, незаконном вмешательстве в сети для отмывания средств. В октябре был выдан ордер на его арест.

В.Халупского задержали в Одессе в феврале 2017 года. 4 апреля Малиновский суд Одессы поместил его под ночной домашний арест.