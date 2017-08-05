События

08:52 05.08.2017

Для полной комплектации штата Национальной полиции не хватает 15 тыс. сотрудников – МВД

В штате Национальной полиции Украины незанятыми остаются 15 тыс. позиций из 130 тыс., сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"По количеству (личного состава Нацполиции - ИФ) У нас есть где-то 115 тыс. Человек из 130 тыс., которые должны быть по всем рекомендациям наших международных партнеров. То есть 15 тыс. человек мы еще должны набрать, способных качественно делать полицейскую работу. Кроме того, тот личный состав, который на сегодняшний день есть в Национальной полиции, продуманная система, она значительно насыщенней, чем это было раньше", - заявил И.Варченко в эфире "5 канала".

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Интерфакс-Украина
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